Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Житель Калачинска упал со средства передвижения на полном ходу. 

Сегодня, 10 июня, стало известно об аварии с пострадавшим в городе Калачинске Омской области.

Прибывшие сотрудники полиции предварительно установили, что 16-летний юноша ехал на самокате по пешеходной зоне по городу. Но не удержался и упал. В итоге ему понадобилась медицинская помощь.  

Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки.

·Происшествия

Житель Калачинска упал со средства передвижения на полном ходу. 

Сегодня, 10 июня, стало известно об аварии с пострадавшим в городе Калачинске Омской области.

Прибывшие сотрудники полиции предварительно установили, что 16-летний юноша ехал на самокате по пешеходной зоне по городу. Но не удержался и упал. В итоге ему понадобилась медицинская помощь.  

Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки.