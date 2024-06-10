Площадь освободившегося участка превышает пять гектаров. Сейчас там устанавливают новый забор.

Площадь освободившегося участка превышает пять гектаров. Сейчас там устанавливают новый забор.

На территории военных складов, расположенных на проспекте Маркса в Омске, снесли 28 капитальных строений, сообщает «Город55» со ссылкой на департамент архитектуры и градостроительства мэрии.

По данным ведомства, заявки на снос подавались с ноября 2021 года по апрель 2024-го. От строений был очищен земельный участок площадью около 5,3 гектара, он относится к землям населенных пунктов. Сейчас там устанавливается новый забор. Работы начались в конце мая по требованию городских властей.

Разрешений на строительство объектов на месте военных складов мэрия никому не выдавала. Участком владеют несколько омских предпринимателей, работающих в сфере жилищного строительства.