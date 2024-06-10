Такое соглашение делегация Омской области подписала на Петербургском международном экономическом форуме.

Такое соглашение делегация Омской области подписала на Петербургском международном экономическом форуме.

Сегодня, 10 июня, на брифинге по итогам Петербургского экономического форума губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о любопытном проекте. В Особой экономической зоне «Авангард» планируется строительство завода по производству банкоматов.

– Мы намерены открыть предприятие по производству банкоматов. Проект масштабный. Вместе с министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым мы подписали этот договор на Петербургском экономическом форуме, – заявил Хоценко, отвечая на вопрос «Омск-информа».

Кроме того, в Омской области предполагается запустить производство металлических решеток для промышленности. Проект стоимостью 1,5 млрд рублей предполагает создание 250 рабочих мест.

Всего делегация Омской области заключила 18 договоров на общую сумму 480 млрд рублей. Это наиболее внушительный пакет инвестиций на ПМЭФ-2024.