Глава ГК «Руском» Темури Латария подал к учредителю сайта «БК55» Сергею Сусликову иск о защите деловой репутации.

Глава ГК «Руском» Темури Латария подал к учредителю сайта «БК55» Сергею Сусликову иск о защите деловой репутации.

Как стало известно РИА «Омск-информ», генеральный директор группы компаний «Руском» Темури Латария подал к учредителю сайта «БК55» Сергею Сусликову иск о защите чести и деловой репутации. 4 июня судья Арбитражного суда Омской области Татьяна Беседина приняла заявление. Первое заседание по делу назначено на 27 июня.

Предприниматель намерен опровергнуть серию материалов о якобы земельном конфликте, развернувшемся в Калачинском районе. Суть исковых требований пока корректируется, пояснили представители бизнесмена. Сумма, в которую Темури Латария оценил ущерб своей деловой репутации, составляет 10 млн рублей.

К слову, предприниматель уже дважды выигрывал суды у Сусликова. Так, в 2021 году компания Латарии «Руском-Агро» взыскала судебные расходы в сумме 500 тыс. рублей с Сергея Сусликова и автора текста, независимого журналиста Александра Грасса.