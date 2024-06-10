Пока объект только протестировали. В скором времени его обещают запустить на постоянной основе.

Пока объект только протестировали. В скором времени его обещают запустить на постоянной основе.

Сегодня в Омске у библиотеки имени А. С. Пушкина прошел пробный запуск фонтана. Об этом рассказал мэр Сергей Шелест.

– Еще несколько технических штрихов, и объект будет готов к постоянной экспозиции, – заявил градоначальник.

Напомним, решение о восстановлении каскадного фонтана у библиотеки было принято в конце апреля. Средства на ремонт были выделены мэрией, а также региональным Минкультом.