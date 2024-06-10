За год в регионе возбудили 35 уголовных дел из-за гибели несовершеннолетних.

За год в регионе возбудили 35 уголовных дел из-за гибели несовершеннолетних.

В прошлом году в Омской области было возбуждено 35 уголовных дел по фактам гибели детей. Большая часть из них (31 дело) было возбуждено за причинение смерти по неосторожности, еще 4 – за убийство. Такую информацию представила в своем отчете уполномоченный по правам ребенка в Омской области Елизавета Степкина.

– При этом следует отметить, что в 2023 году произошел рост оконченных уголовных дел (по направленным в суд) против половой неприкосновенности, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о недостаточном контроле со стороны родителей, а также необходимости усиления профилактических мер, – говорится в отчете.

В ДТП в прошлом году в регионе попали 478 несовершеннолетних, еще 45 детей получили травмы во время поездок на велосипедах. 10 детей пострадали от падения из окон, один из малышей скончался. В пожарах за год погибло 9 несовершеннолетних.