Омск-Информ
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·Общество

Ее цель – привлечь внимание к семьям, в которых воспитываются такие дети.

В Омске начала работу выставка фотографий под названием «Мое особенное счастье». Она посвящена мамам детей с ограниченными возможностями здоровья. Цель – привлечь внимание к проблемам семей, где воспитываются такие ребята. Потому-то она и не привязана к конкретной дате.

– Проект разделили на два фотодня для удобства наших участниц. Ранее у меня не было общения с такими детками и мамами. А ведь они просто замечательные! Целая Вселенная добра, понимания и принятия. Съемки прошли в теплой атмосфере, с большой любовью готовилась к выставке, поэтому результат и превзошел все ожидания! – рассказала организатор фотовыставки Екатерина Невинчаная.

Выставка «Мое особенное счастье» проходит в Штабе общественной поддержки «Единой России». Она продлится месяц.

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·Общество

Ее цель – привлечь внимание к семьям, в которых воспитываются такие дети.

В Омске начала работу выставка фотографий под названием «Мое особенное счастье». Она посвящена мамам детей с ограниченными возможностями здоровья. Цель – привлечь внимание к проблемам семей, где воспитываются такие ребята. Потому-то она и не привязана к конкретной дате.

– Проект разделили на два фотодня для удобства наших участниц. Ранее у меня не было общения с такими детками и мамами. А ведь они просто замечательные! Целая Вселенная добра, понимания и принятия. Съемки прошли в теплой атмосфере, с большой любовью готовилась к выставке, поэтому результат и превзошел все ожидания! – рассказала организатор фотовыставки Екатерина Невинчаная.

Выставка «Мое особенное счастье» проходит в Штабе общественной поддержки «Единой России». Она продлится месяц.

1618