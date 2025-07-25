На повестке была тема летнего отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Состоялось заседание президиума Совета председателей представительных органов районов Омской области и Омска. Участники мероприятия обсудили ряд важных вопросов. Так, на повестке обсуждения оказалась тема летнего отдыха и оздоровления детей (в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья). 2025 год стал Годом детского отдыха в системе образования.

В России уже не первый год реализуется программа по восстановлению детских лагерей. Омская область принимает в ней активное участие. Сейчас в регионе работают сотни лагерей разного формата, на реализацию программы выделяются значительные средства.

Второй вопрос повестки – взаимодействие Минсельхоза и муниципальных образований в сфере развития сельскохозяйственного производства. Направления, которые требуют совместной работы – это поддержка сельхозпроизводителей, внедрение новейших технологий и продовольственная безопасность. Это связано с тем, что сельское хозяйство – ключевая отрасль, которая влияет на благосостояние сельских территорий региона.