Экзотическую птицу очевидцы встретили в одном из обычных дворов спального микрорайона Ленинского округа Омска.

Экзотическую птицу очевидцы встретили в одном из обычных дворов спального микрорайона Ленинского округа Омска.

Сегодня, 8 июня, в социальных сетях очевидцы рассказали о павлине, замеченном в микрорайоне Южном, это между Старой и Новой Московкой. Экзотическая птица прогуливалась в палисаднике дома по адресу: Новокирпичная, 13.

Как оказался павлин в сибирских широтах и для какой цели его оставили во дворе обычной пятиэтажки в спальном микрорайоне, неизвестно. Не очень понятно, сможет ли выжить теплолюбивое существо в суровом климате. Однако в России есть случаи содержания павлинов в неволе. В Омской области этих птиц можно наблюдать в Большереченском зоопарке.