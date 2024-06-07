Омск-Информ
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·Общество

Об этом губернатор договорился с главой Минцифры РФ.
Сегодня губернатор Виталий Хоценко встретился с главой Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максутом Шадаевым. Они обсудили развитие федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» на территории Омской области.
– В этом году благодаря поддержке Минцифры России планируется установка 54 базовых станций, и мы рассчитываем, что эта квота для нашего региона сохранится. Это позволит нам к 2030 году обеспечить доступной связью все населенные пункты от 100 до 500 жителей, – заявил Хоценко.
Также Хоценко и Шадаев договорились о модернизации почтовых отделений в регионе. Кроме того, Омскую область включат в пилотные регионы по строительству оптических линий связи к населенным пунктам до 100 человек.
·Общество

Об этом губернатор договорился с главой Минцифры РФ.
Сегодня губернатор Виталий Хоценко встретился с главой Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максутом Шадаевым. Они обсудили развитие федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» на территории Омской области.
– В этом году благодаря поддержке Минцифры России планируется установка 54 базовых станций, и мы рассчитываем, что эта квота для нашего региона сохранится. Это позволит нам к 2030 году обеспечить доступной связью все населенные пункты от 100 до 500 жителей, – заявил Хоценко.
Также Хоценко и Шадаев договорились о модернизации почтовых отделений в регионе. Кроме того, Омскую область включат в пилотные регионы по строительству оптических линий связи к населенным пунктам до 100 человек.