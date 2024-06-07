Микроавтобус значительно облегчит жизнь инвалидов-колясочников и других подопечных интерната.

Микроавтобус значительно облегчит жизнь инвалидов-колясочников и других подопечных интерната.

В жизни подопечных Крутинского дома-интерната наступила новая глава, полная комфорта и безопасности. Учреждение получило в свое распоряжение современный пассажирский микроавтобус «Луидор-2250ХА» удлиненной модификации, предназначенный для перевозки маломобильных граждан. Это уже третий автомобиль, который пришел на смену «газели» 2005 года выпуска.

В общей сложности, в распоряжении дома-интерната сейчас находится 7 транспортных средств, которые помогают обеспечить комфортные условия для 207 получателей соцуслуг, в том числе 47 маломобильных граждан. Новый микроавтобус отвечает всем требованиям безопасности, а его маневренность и удобство делают поездки максимально комфортными. В салоне оборудованы трехточечные ремни безопасности, а также предусмотрены специальные ремни для крепления кресел-колясок в разложенном виде. Автомобиль вмещает 8 пассажиров, что позволяет организовывать групповые поездки в больницу или на другие мероприятия.

– Приобретение такого автомобиля для нас – большое подспорье в оказании помощи таким гражданам. Раз в полгода мы возим их в Центральную районную больницу на рентген и другие медицинские обследования. Теперь это можно будет делать, не опасаясь за комфорт наших подопечных. Микроавтобус значительно облегчит жизнь инвалидов-колясочников, – отметила директор Крутинского дома-интерната Ирина Субботина.

Получение нового микроавтобуса стало возможным благодаря региональной госпрограмме «Социальная поддержка населения». Благодаря реализации данной программы, в Крутинском доме-интернате создаются все условия для достойной и комфортной жизни подопечных.