Звание «Заслуженный работник социальной защиты населения РФ» присвоено директору Куйбышевского дома-интерната для престарелых и инвалидов Олегу Луканину.

Звание «Заслуженный работник социальной защиты населения РФ» присвоено директору Куйбышевского дома-интерната для престарелых и инвалидов Олегу Луканину.

Указом президента России директору Куйбышевского дома-интерната для престарелых и инвалидов (ул.10 лет Октября, д. 194) Олегу Луканину присвоено звание «Заслуженный работник социальной защиты населения РФ». Церемонию вручения омичам государственных наград провел губернатор Омской области Виталий Хоценко.

В региональном Минтруде пояснили, за что наградили руководителя соцучреждения:

– Огромный опыт, способность принимать нестандартные управленческие решения и умение определять стратегические принципы работы позволили ему значительно повысить качество сервиса и конкурентоспособность учреждения. Год от года возрастают объемы оказанных проживающим социальных услуг. Так, в 2020 году этот показатель составил 1095 тыс., в 2021-м – 2811 тыс., а в 2022-м – 2822 тыс. Средний размер заработной платы работников дома-интерната за это же время увеличился на 19 %.

Свой путь в социальной отрасли Луканин начал в 1990 году с должности врача-терапевта Екатерининского дома-интерната, а на своем нынешнем месте работы трудится уже около 10 лет.

– Моя цель – сделать проживание подопечных в нашем учреждении не менее уютным, чем дома. Для этого создаются все материальные условия, а специалисты постоянно развивают свои профессиональные компетенции. Мне важно создать такую атмосферу, в которой есть место разным формам самореализации проживающих, их общению и развитию, – отметил директор дома-интерната.

Уже три года в Куйбышевском доме-интернате реализуется программа «Энергия земли – энергия жизни». Ее суть, в том, чтобы организовать для получателей услуг возможность заниматься огородничеством. Для этого на территории учреждения были выделены участки, возведены теплицы, ежегодно высаживаются овощные и плодовые культуры. Интерес к такой деятельности проявили 100 пожилых постояльцев. У участников программы отмечается улучшение физического и психологического самочувствия.

В учреждении созданы условия и для занятий физической культурой и спортом инвалидов. Благодаря грантовой поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» Омского НПЗ на территории дома-интерната обустроен уличный тренажерный комплекс «Территория здоровья» для инвалидов-колясочников, где успешно проводятся занятия для более чем 200 инвалидов. В период руководства Олега Луканина учреждение неоднократно становилось призером различных конкурсов. Так, в 2022 году во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства в сфере социального обслуживания учреждение победило на региональном уровне в номинации «Стабильность и качество». Ранее высокий профессионализм директора Куйбышевского дома-интерната для престарелых и инвалидов Олега Луканина был отмечен благодарностью Министерства труда и социального развития Омской области и благодарственным письмом губернатора.