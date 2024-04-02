Теперь маломобильные воспитанники учреждения с сопровождающими смогут передвигаться на «ГАЗе Луидоре» с удобствами.

Теперь маломобильные воспитанники учреждения с сопровождающими смогут передвигаться на «ГАЗе Луидоре» с удобствами.

В Драгунском доме-интернате, расположенном в Любинской районе Омской области, появился новый автомобиль. Как уточнили в региональном Минтруда,специализированный «ГАЗ Луидор» будет служить маломобильным постояльцам.

Месяц назад в учреждение уже передавали новую машину скорой помощи повышенной комфортности, оборудованную подъемником для инвалидных колясок и носилками с мягким матрацем. Теперь малоподвижных граждан их сопровождающие доставят до пункта назначения с удобствами.

– В нашем учреждении находятся более 100 «тяжелых» получателей соцуслуг, и приобретение такого автомобиля – большое подспорье в оказании помощи таким гражданам. Раз в полгода мы возим их в Центральную районную больницу на рентген и другие медицинские обследования. Теперь это можно будет делать, не опасаясь за комфорт наших подопечных, – отметила директор Драгунского дома-интерната Ирина Горланова.

Всего в автопарке дома-интерната более 10 единиц техники.