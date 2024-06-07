Омск-Информ
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·Общество

Это станет возможным, благодаря сотрудничеству с Российским экологическим оператором.

Омская область подписала договор о сотрудничестве с Российским экологическим оператором. Об этом рассказал губернатор Виталий Хоценко.

Соглашение поможет совместными усилиями реализовать инвестиционные проекты, направленные на обращение с твердыми коммунальными отходами. Эти инвестпроекты созданы в рамках национального проекта «Экология».

Также Омская область получит федеральную поддержку на возведение новых комплексов по переработке отходов, заявляет глава региона.

·Общество

Это станет возможным, благодаря сотрудничеству с Российским экологическим оператором.

Омская область подписала договор о сотрудничестве с Российским экологическим оператором. Об этом рассказал губернатор Виталий Хоценко.

Соглашение поможет совместными усилиями реализовать инвестиционные проекты, направленные на обращение с твердыми коммунальными отходами. Эти инвестпроекты созданы в рамках национального проекта «Экология».

Также Омская область получит федеральную поддержку на возведение новых комплексов по переработке отходов, заявляет глава региона.