Одно из предприятий в Азовском районе уничтожило в крематоре 2,5 тонны биологических отходов. Оказалось, что это было сделано с нарушениями.

Одно из предприятий в Азовском районе уничтожило в крематоре 2,5 тонны биологических отходов. Оказалось, что это было сделано с нарушениями.

В Азовском районе прокуратура выявила нарушения закона об охране окружающей среды в деятельности АО «Новоазовское». Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, в прошлом году сельскохозяйственное предприятие уничтожило в своем крематоре около 2,5 тонны биологических отходов. При этом источник выбросов не был поставлен на государственный учет.

– В целях устранения нарушений прокуратура внесла директору АО «Новоазовское» представление. Также по инициативе прокуратуры виновные должностные лица предприятия привлечены к дисциплинарной и административной ответственности по статье «Невыполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду», – отметили в надзорном ведомстве.

После этого крематор поставили на госучет, а все нарушения устранили.