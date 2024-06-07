Заявки на конкурс будут принимать до 14 июня.

Заявки на конкурс будут принимать до 14 июня.

В Омске объявили повторный аукцион на поиск подрядчика, который займется переоборудованием роддома № 5 под госпиталь для военных. Заявки на конкурс будут принимать до 14 июня.

Ранее победителем аукциона была признана компания из Санкт-Петербурга – ООО «Ротпромстрой». Однако вскоре стало известно, что с организацией аннулировали контракт.

– Поскольку по итогам торгов был единственный победитель, по закону мы должны были отправить документы на согласование в Главное управление финансового контроля. Главное управление финансового контроля не согласовало заключение контракта с победившим подрядчиком, – пояснили NGS55.RU в региональном Минздраве.

Стоимость контракта составляет 400 млн рублей. Подрядчику предстоит демонтировать крышу, инженерные системы, системы электроснабжения, вентиляцию, канализацию, водопровод и так далее. Завершить работы необходимо к декабрю следующего года.