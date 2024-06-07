Омск-Информ
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·Спорт

Юлия Захарова недавно продлила трудовое соглашение с омским «Нефтяником-Титаном». Увы, баскетболистка по-прежнему травмирована.

Защитник омского «Нефтяника-Титана» Юлия Захарова, недавно продлившая контракт с омским клубом, по-прежнему остается травмированной. Восстанавливается баскетболистка на своей родине в Санкт-Петербурге.

– У меня все отлично, восстанавливаюсь, спасибо всем, кто поддерживает и пишет. Набирайтесь сил и терпения, заряжайтесь эмоциями! – обратилась Юлия к болельщикам.

25-летняя Юлия Захарова – воспитанница санкт-петербургского баскетбола. За омский клуб она играет с 2022 года, перейдя в «Нефтяник» из казанской «Казаночки».

·Спорт

Юлия Захарова недавно продлила трудовое соглашение с омским «Нефтяником-Титаном». Увы, баскетболистка по-прежнему травмирована.

Защитник омского «Нефтяника-Титана» Юлия Захарова, недавно продлившая контракт с омским клубом, по-прежнему остается травмированной. Восстанавливается баскетболистка на своей родине в Санкт-Петербурге.

– У меня все отлично, восстанавливаюсь, спасибо всем, кто поддерживает и пишет. Набирайтесь сил и терпения, заряжайтесь эмоциями! – обратилась Юлия к болельщикам.

25-летняя Юлия Захарова – воспитанница санкт-петербургского баскетбола. За омский клуб она играет с 2022 года, перейдя в «Нефтяник» из казанской «Казаночки».