Омск-Информ
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·Спорт

Для Юлии Захаровой предстоящий сезон станет третьим в составе омского клуба. Пока защитница восстанавливается от травмы. 

Омский баскетбольный клуб «Нефтяник-Титан» сообщил о продлении трудовых отношений с защитником Юлией Захаровой. 

В общей сложности в составе нашей команды она провела 28 матчей и набрала 132 очка, – сообщает пресс-служба БК «Нефтяник-Титан». 

Пока баскетболистка травмирована, в клубе отмечают, что процесс восстановления идет успешно. 

25-летняя Юлия Захарова – воспитанница санкт-петербургского баскетбола, профессиональную карьеру начинала там же. В омский клуб перешла в 2022 году из казанской «Казаночки». Таким образом, сезон-2024/2025 станет для баскетболистки третьим в составе «волчиц». 

·Спорт

Для Юлии Захаровой предстоящий сезон станет третьим в составе омского клуба. Пока защитница восстанавливается от травмы. 

Омский баскетбольный клуб «Нефтяник-Титан» сообщил о продлении трудовых отношений с защитником Юлией Захаровой. 

В общей сложности в составе нашей команды она провела 28 матчей и набрала 132 очка, – сообщает пресс-служба БК «Нефтяник-Титан». 

Пока баскетболистка травмирована, в клубе отмечают, что процесс восстановления идет успешно. 

25-летняя Юлия Захарова – воспитанница санкт-петербургского баскетбола, профессиональную карьеру начинала там же. В омский клуб перешла в 2022 году из казанской «Казаночки». Таким образом, сезон-2024/2025 станет для баскетболистки третьим в составе «волчиц». 