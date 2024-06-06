Для этого нужно построить новую насосную станцию с резервуарами чистой воды и модернизировать очистные сооружения в Крутой Горке.

Для этого нужно построить новую насосную станцию с резервуарами чистой воды и модернизировать очистные сооружения в Крутой Горке.

На производстве омского водоканала в Крутой Горке побывали студенты Омского аграрного университета, будущие специалисты по сооружениям предприятия в Крутой Горке. Одноименный цех водопроводно-канализационного хозяйства обеспечивает водой 7 тыс. потребителей поселка, подавая в сутки 1800 кубометров.

Уникальность цеха в том, что все производство является мини-копией большой инфраструктуры водоканала, которая обеспечивает чистой водой город-миллионник. Поэтому участники экскурсии смогли увидеть все этапы подготовки воды.

– Ребята проходят все это на теоретических занятиях, но когда они видят всю систему на практике, конечно же, материал воспринимается гораздо лучше, – считает инженер кафедры природообустройства, водопользования и охраны природных ресурсов ОмГАУ Анна Якубович.

В экскурсии участвовали и магистранты, которые уже работают в водоканале. Экскурсия для них – отличная возможность глубже вникнуть в производственный процесс.

– Эти знания нам необходимы в дальнейшей работе, при проектировке и расчете подключения новых поселков, дачных кооперативов, насосных агрегатов, – сказал инженер дирекции по капстроительству омского водоканала Глеб Жемчур.

В этом году в цехе планируется мощная реконструкция: компания планирует обеспечить питьевой водой Чернолучье и Красноярку.

– Для увеличения мощности предприятия необходимо построить новую насосную станцию, резервуары чистой воды, модернизировать очистные сооружения и остальные объекты водоканала Крутой Горки, – рассказал начальник цеха Максим Кротов.

Экскурсии на сооружения омского водоканала проводятся регулярно, независимо от времени года и состояния реки. Студенты профильных факультетов могут пройти здесь производственную практику.