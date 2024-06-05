Омск-Информ
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·Общество

Учитель английского языка первой категории Борис Коноплев умер после продолжительной болезни. 30 лет он работал в лицее № 74.

В Омске из-за продолжительной болезни умер 65-летний учитель английского языка первой категории Борис Коноплев. Более 30 лет педагог работал в городском лицее № 74.

– Человек-легенда, эрудит, знаток нескольких иностранных языков, патриот – таким он останется в нашей памяти. Коллеги ценили его за ум, прямолинейность и доброту, ученики – за юмор и профессионализм, – отметили в лицее.

Прощание с Борисом Коноплевым состоится 7 июня в ритуальном зале на Орджоникидзе, 289. Церемония начнется в 15:00.

·Общество

Учитель английского языка первой категории Борис Коноплев умер после продолжительной болезни. 30 лет он работал в лицее № 74.

В Омске из-за продолжительной болезни умер 65-летний учитель английского языка первой категории Борис Коноплев. Более 30 лет педагог работал в городском лицее № 74.

– Человек-легенда, эрудит, знаток нескольких иностранных языков, патриот – таким он останется в нашей памяти. Коллеги ценили его за ум, прямолинейность и доброту, ученики – за юмор и профессионализм, – отметили в лицее.

Прощание с Борисом Коноплевым состоится 7 июня в ритуальном зале на Орджоникидзе, 289. Церемония начнется в 15:00.