Абитуриентам предлагают 6 направлений по программе среднего профессионального образования.

Абитуриентам предлагают 6 направлений по программе среднего профессионального образования.

Омский госуниверситет им. Ф. М. Достоевского начал прием документов на обучение по программам среднего профессионального образования на 2024/2025 учебный год.

Абитуриентам предлагают шесть направлений подготовки, на большей части из которых предусмотрено от 15 до 25 бюджетных мест.

Здесь можно получить профессию ИТ-специалиста (направления «Информационные системы и программирование», «Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем», «Сетевое и системное администрирование»), технолога аналитического контроля химических соединений, экономиста, бухгалтера, юриста.

При зачислении учитываются средний балл аттестата, оценки по отдельным предметам и индивидуальные достижения.

Абитуриенту стоит выбрать Институт СПО Омского госуниверситета, потому что здесь он может получить полноценное профессиональное образование и хорошие перспективы для трудоустройства.

– Он будет проходить обучение по обновленным образовательным программам, которые максимально оптимизированы под потребности работодателей, – говорит директор института среднего профессионального образования и довузовской подготовки ОмГУ Леонид Гурьян. – На каждом направлении наши выпускники получают не только диплом, но и как минимум один документ о квалификации. Кроме того, это возможность продолжить обучение на одном из факультетов ОмГУ и получить высшее образование. И еще институт СПО стоит выбрать потому, что это комфортные условия для обучения в отдельно стоящем корпусе, индивидуальный подход к студентам, интересная студенческая жизнь с множеством внеучебных мероприятий, участием в событиях университета.

Прием документов на очное обучение на бюджетных местах по программам среднего профессионального образования продлится до 15 августа. Приемная комиссия работает в главном корпусе вуза (ул. Фрунзе, 6, 302 каб.) Здесь же можно получить консультацию по программам подготовки и любым волнующим вопросам.

20 июня ОмГУ им. Ф. М. Достоевского откроет прием заявлений на все направления и уровни образования.

ФГАОУ ВО «ОмГУ им. Ф. М. Достоевского», ИНН 5501003925. Реклама