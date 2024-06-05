Сегодня был выполнен первый в этом году рейс Якутск – Омск – Сочи. Но стоимость билетов может отпугнуть желающих.

Сегодня был выполнен первый в этом году рейс Якутск – Омск – Сочи. Но стоимость билетов может отпугнуть желающих.

Авиакомпания «Якутия» сегодня начала выполнять летние рейсы по маршруту Якутск – Омск – Сочи и обратно на самолете Boeing 737..

Рейс ЯК-453/454 будет выполняться каждую среду с 5 июня по 25 сентября. Время в пути из Якутска до Омска составляет 4 часа 50 минут, из Омска до Сочи – 4 часа 15 минут.

Сама авиакомпания даже сделала обращение для жителей Якутии:

– Приглашаем вас провести прекрасные летние каникулы в курортном городе Сочи, а по пути заглянуть в солнечный сибирский город Омск.

Билеты из Омска до Якутска обойдутся примерно в 10 400 рублей. А вот до Сочи дешевых билетов уже не осталось. Сейчас омичи могут улететь этим рейсом на южный курорт не менее чем за 20 тыс. рублей.