Бывший участник сочинской команды «Южные ворота» впал в кому после драки, а затем умер в больнице.

Бывший участник сочинской команды «Южные ворота» впал в кому после драки, а затем умер в больнице.

На фестивале команд КВН «КиВиН-2023», который сейчас проходит в Сочи, произошла трагедия.

Как сообщает Shot, рано утром 18 января у гостиницы «Жемчужина», где проходит фестиваль и живут его участники, произошла драка. 31-летний экс-участник сочинской команды «Южные ворота», юморист и ведущий свадеб Амиран Геворкян, который на «КиВиН» приехал в качестве гостя, подрался с 32-летним Артуром Расуловым из Дагестана.

Дагестанец бросил оппонента, от чего тот ударился головой об лестницу и получил серьезнейшую травму головы. В больнице у Амирана Геворкяна диагностировали перелом свода и основания черепа, открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, эпидуральные гематомы. Он впал в кому, а спустя два дня скончался, не приходя в сознание.

Артур Расулов объявлен в розыск. Пока непонятно, что он делал на фестивале.

Отметим, что на фестивале «КиВиН-2023» выступали более десятка омских команд, четыре из которых прошли во второй тур и теперь имеют шансы попасть в одну из статусных лиг КВН.