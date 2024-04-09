Пара упорно искала смотровую площадку из навигатора и не обращала внимания на призывы местных жителей оставить эту затею.

Пара упорно искала смотровую площадку из навигатора и не обращала внимания на призывы местных жителей оставить эту затею.

Семейная пара из Омска заблудилась в Лазаревском районе Сочи на горе Джималта. Происшествие произошло в прошлую субботу, 6 апреля.

31-летний омич позвонил в службу 112 и сообщил, что он и его 28-летняя супруга заблудились. Мужчина назвал координаты их местонахождения, но они оказались неверными. Однако сотрудникам МЧС все равно удалось быстро обнаружить потерявшихся супругов.

Оказалось, что омичи увидели в навигаторе информацию о наличии на горе смотровой площадки, к которой надо было идти 40 минут. Однако в реальности путь в 6,5 км в горы занял более двух часов. При этом местные жители, которые встречались паре по пути, уговаривали их повернуть обратно. Не остановило пару и окончание тропы. Супруги продолжили путь по крутому склону. В результате они оказались на вершине, но из-за темноты не смогли даже найти место, чтобы сесть.

– Спасатели накормили туристов и уговорили их двигаться пешком, так как девушка очень устала и сначала отказывалась идти, неподходящая обувь также доставляла дискомфорт. В течение нескольких часов сотрудники МЧС вывели заблудившихся в городскую черту, – рассказали в МЧС.

Медицинская помощь омичам не потребовалась.