Новый тариф носит название «Комфорт+». С таким нововведением ввели ряд правил для таксистов. Омичей ждет повышенная стоимость поездки.

Новый тариф носит название «Комфорт+». С таким нововведением ввели ряд правил для таксистов. Омичей ждет повышенная стоимость поездки.

С сегодняшнего дня, 5 июня, для омичей в приложении «Яндекс.GO» начал работать новый тариф «Комфорт+». Стоимость поездки будет намного выше, так же как и требования к водителям.

Теперь таксистам для такого тарифа нужно иметь рейтинг не ниже 4,8 и автомобили марок Skoda Octavia, Haval Jolion, Chery Tiggo 4 PRO, Chery Tiggo 7 PRO и Toyota Camry. В машинах должны быть зарядные устройства для iOS и Android с кабелем не короче одного метра.

Кроме того, водители будут обращаться к клиенту на вы, здороваться и прощаться, вежливо реагировать на просьбу переключить музыку или закрыть окно. Одежда их должна быть чистой и выглаженной. Спортивные костюмы, майки, платья с декольте и пляжная одежда для таксистов под запретом.