Омск-Информ
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·Общество

В Росавиации расширили ограничения на содержимое ручной клади. В список попали штопор, тонометр и другие предметы.

В Омском аэропорту ввели новые правила требования к ручной клади. Нововведения работают уже с июня. Их разработала Росавиация.

Теперь омичам могут отказать в провозе с собой колюще-режущих и травмоопасных предметов, включая штопор, вязальные спицы, небольшие ножницы, дорожные ножи, а также ртутные тонометры, манометры и барометры. Кроме того, появятся ограничения на подкожные иглы. Пассажир должен будет предоставить медицинскую справку о потребности иметь их при себе.

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·Общество

В Росавиации расширили ограничения на содержимое ручной клади. В список попали штопор, тонометр и другие предметы.

В Омском аэропорту ввели новые правила требования к ручной клади. Нововведения работают уже с июня. Их разработала Росавиация.

Теперь омичам могут отказать в провозе с собой колюще-режущих и травмоопасных предметов, включая штопор, вязальные спицы, небольшие ножницы, дорожные ножи, а также ртутные тонометры, манометры и барометры. Кроме того, появятся ограничения на подкожные иглы. Пассажир должен будет предоставить медицинскую справку о потребности иметь их при себе.

3837