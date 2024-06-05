Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Политика

Курировать новую структуру будет региональное Минспорта.
В Омской области появилось новое Главное управление молодежной политики. Об этом заявил губернатор Виталий Хоценко. Возглавила ведомство начальник управления молодежной политики регионального Минспорта Светлана Лопуценко.
– Направление важное, желаю успехов новому руководителю, – отметил глава региона.
Курировать новую структуру будет региональное Минспорта.
·Политика

Курировать новую структуру будет региональное Минспорта.
В Омской области появилось новое Главное управление молодежной политики. Об этом заявил губернатор Виталий Хоценко. Возглавила ведомство начальник управления молодежной политики регионального Минспорта Светлана Лопуценко.
– Направление важное, желаю успехов новому руководителю, – отметил глава региона.
Курировать новую структуру будет региональное Минспорта.