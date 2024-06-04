Рустам Мухаметдинов уехал из Омска еще в 2017 году и отправился в Татарск. Вскоре он перестал выходить на связь. Его ищут до сих пор.

Рустам Мухаметдинов уехал из Омска еще в 2017 году и отправился в Татарск. Вскоре он перестал выходить на связь. Его ищут до сих пор.

Омские полицейские на протяжении семи лет ищут 52-летнего Рустама Мухаметдинова. Заявление об утрате родственных связей в полицию поступило от племянника мужчины. Родственник рассказал, что в 2017 году дядя сменил место жительства и уехал из Омска в Татарск Новосибирской области. Вскоре связь с ним была потеряна. До сих пор никто не знает, где мужчина может находится.

– Приметы разыскиваемого: на вид 50 лет, рост 170–175 см, худощавого телосложения, темные короткие волосы, карие глаза, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Омичей, которые что-либо знают о пропавшем мужчине, просят позвонить по телефонам: 79-33-02, 79-22-78, 8-913-609-75-19 или 102.