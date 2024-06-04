Омск-Информ
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·Политика

Вместо Владимира Куприянова этот пост заняла Ирина Варнавская.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение о назначении нового главы регионального министерства труда и социального развития. Этот пост с сегодняшнего дня занимает Ирина Варнавская. Срок полномочий нового министра составит один год.
Напомним, прошлый глава министерства Владимир Куприянов был отправлен в отставку 25 мая. Он занимал этот пост с 2015 года, с 2018 года он также являлся заместителем председателя правительства.
Ранее Хоценко отмечал, что курировать министерство труда и социального развития, а также региональный Минздрав будет вице-губернатор Алексей Ромахин.
·Политика

Вместо Владимира Куприянова этот пост заняла Ирина Варнавская.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение о назначении нового главы регионального министерства труда и социального развития. Этот пост с сегодняшнего дня занимает Ирина Варнавская. Срок полномочий нового министра составит один год.
Напомним, прошлый глава министерства Владимир Куприянов был отправлен в отставку 25 мая. Он занимал этот пост с 2015 года, с 2018 года он также являлся заместителем председателя правительства.
Ранее Хоценко отмечал, что курировать министерство труда и социального развития, а также региональный Минздрав будет вице-губернатор Алексей Ромахин.