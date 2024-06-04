На работу в РЖД отправятся более 800 омских студотрядовцев.

На работу в РЖД отправятся более 800 омских студотрядовцев.

В здании омского стройотряда прошла встреча студентов с руководителем департамента социального развития ОАО «РЖД» Юлией Алексеевой с заместителем главы Западно-Сибирской железной дороги по кадрам и социальным вопросам Александром Теслевичем. Стороны обсудили вопросы трудоустройства на новых проектах.

– На летний период, когда основные сотрудники находятся в отпуске, а также появляется дополнительная нагрузка в виде отдыха и оздоровления детей и взрослых, нам необходима помощь в организации этой работы, и здесь без студенческих отрядов никуда. Очень радостно, что эти традиции не только сохраняются, но и приумножаются, – отметила Юлия Алексеева.

В этом году студотряды региона и РЖД запустили совместный проект по привлечению педагогических отрядов. В текущем году будет создан студенческий педагогический отряд, в который войдут более 400 вожатых с разных регионов страны. Бойцы омского студотряда отправятся на работу в санатории-профилактории «Талица» Свердловской области.

– Сотрудничество Российских студенческих отрядов и холдинга РЖД укрепляется, появляются новые проекты. И конечно, мы не могли обойти одно из ключевых направлений, которое у нас развивается в РСО, – это студенческие педагогические отряды. Учитывая, что холдинг РЖД является крупнейшим владельцем детских оздоровительных лагерей и формирует один из крупнейших сводных отрядов вожатых. Мы активно включаемся в эту работу, чтобы обеспечить летний отдых детям сотрудников и тем детям, которые отдыхают в лагерях РЖД. Наполнить лагеря детскими улыбками и лучшими вожатыми. Я уверен, что первый наш опыт будет позитивным, и в следующем году мы его еще максимально расширим, что позволит привлекать большее количество студентов на объекты РЖД и более системно готовить вожатых под программы конкретных железнодорожных лагерей, сопутствующие профориентационные программы, – рассказал заместитель председателя Правления МООО «РСО» Алексей Потейко.

В этом году более 800 омских студотрядовцев отправятся на работу в РЖД. Они будут работать вожатыми, проводниками, официантами вагонов-ресторанов и строителями на Байкало-Амурской магистрали.