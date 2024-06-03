Поначалу супруги Беляковы сопротивлялись и пытались жить на два города. Но очень скоро столица затянула их и влюбила в себя.

Поначалу супруги Беляковы сопротивлялись и пытались жить на два города. Но очень скоро столица затянула их и влюбила в себя.

Музыканты омской группы «5УТРА» Анна и Никита Беляковы рассказали о том, насколько сложно было переезжать в Москву, когда начала приходить популярность, и с какими трудностями приходилось сталкиваться до этого.

Не секрет, что многих музыкантов обманывают продюсеры и другие люди, от которых они так или иначе зависимы. В случае с омичами откровенного «кидалова» не было. А вот отказов – хоть отбавляй.

– Иногда это бывало хуже, чем если бы просто кинули. Помню, как в 2020 году мы написали альбом «Рядом» и разослали его всем, кому только можно. И потом на протяжении месяца получили от всех примерный ответ – «Извините, но нам это не интересно». Это было очень тяжело, в такие моменты опускаются руки и теряешь веру в себя, – рассказал Никита Беляков в интервью сайту «МУЗ-ТВ».

Однако через некоторое время удавалось вновь найти вдохновение, а вместе с ним – силы и желание работать

– Как приятно было, когда в 2021 году, после того как наш трек «Без тебя я тону в этом море» попал в топ чарт, большинство тех, кто нам отказал, написали нам сами. Мы нормально к этому относимся, понимаем, – чтобы тебя заметили и заинтересовались, нужно самому себя проявить и показать результат своим трудолюбием, – добавила Анна Белякова.

Когда стали появляться первые успехи и коллектив, которому в этом году исполняется уже девять лет, начали замечать представители музыкальной индустрии, встал вопрос о переезде. Его решение далось творческому дуэту нелегко.

– Переезжать было очень тяжело. Первые несколько месяцев мы сильно сопротивлялись переезду и пытались жить на два города. Когда поняли, что так уже не получится, пришлось паковать чемоданы. Теперь мы вьем свое уютное гнездышко в Москве. Москва начинает нас влюблять в себя, и мы понимаем, что сделали правильный выбор, – признается Никита.

– Первое время нам с Леоном (это 6-летний сын Никиты и Анны. – «Омск-информ») очень помогали наши друзья и команда. Но сейчас у нас появилась прекрасная няня, хороший детский сад, – рассказала Анна.

В этом году омская группа номинирована на премию «МУЗ-ТВ» в номинации «Прорыв года». Супруги утверждают, что на церемонию пойдут всей семьей. Соперниками «5УТРА» по номинации станут SHAMAN и Инстасамка.