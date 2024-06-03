День России в городе будут праздновать совместно с проведением международного форума приграничных территорий РФ и стран СНГ.

День России в городе будут праздновать совместно с проведением международного форума приграничных территорий РФ и стран СНГ.

С 10 по 12 июня в Омске пройдет международный форум приграничных территорий Российской Федерации и стран СНГ «Да будет дружба искренней и честной!». Участие в форуме примут представители различных сфер: органов власти, культурных учреждений, научных кругов, национально-культурных объединений и молодежных организаций. Ожидается прибытие более 100 участников из различных регионов России и стран СНГ.

10 июня запланирована международная экспертная встреча на тему «Общественная дипломатия как инструмент внутренней и внешней политики и развития гражданского общества в современных условиях». Вечер «Дом Дружбы собирает друзей» завершит первый день форума.

11 июня гостей ждет гала-концерт творческих коллективов, который станет ярким завершением форума. Все эти мероприятия направлены на укрепление дружбы и взаимопонимания между различными культурами и народами, а также на развитие культурных связей между регионами.

12 июня состоится парад национальностей и праздничная программа «Россия – это Мы!» на Любинском проспекте. Начнется праздник в 12.30 с парада национальностей. После этого в 13.00 на главной сцене на площади Победы пройдет многонациональный праздничный концерт.

– В Омской области в День России традиционно проходит яркий колоритный многонациональный праздник, который стал культурным брендом региона. В этом году на праздник приедут представители и творческие коллективы из Республик Казахстан, Узбекистан и Таджикистан и 10 регионов России. Кроме праздника 12 июня, в программе форума пройдет и деловая программа, на которой будут обсуждать точки соприкосновения различных культур, то, что сегодня может объединить и сплотить, – рассказал первый заместитель министра культуры Омской области Иван Шеин.

Площадка «Моя семья – моя Россия» с активностями для семей будет развернута в сквере имени Дзержинского. А площадка «Наша Победа» представит различные мероприятия, посвященные развитию гражданственности и патриотизма.