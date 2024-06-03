Оказалось, что в омской семье с двумя детьми после минимальных расходов остается 41 тыс. рублей в месяц, а с одним ребенком – 57 тыс. рублей.

Оказалось, что в омской семье с двумя детьми после минимальных расходов остается 41 тыс. рублей в месяц, а с одним ребенком – 57 тыс. рублей.

Омская область заняла 33-е место в рейтинге российских регионов по уровню благосостояния семей в 2023 году. Об это свидетельствует исследование «РИА Новости». Рейтинг рассчитывался по потенциально возможному остатку денежных средств семьи с двумя работающими со средней для региона зарплатой после минимальных расходов на основании данных Росстата.

Так, в Омской области возможный остаток денежных средств семьи с двумя детьми после минимальных расходов составляет 41 603 рубля, а с одним ребенком – 57 699 рублей.

Лидерами списка стали Ямало-Ненецкий округ (с двумя детьми – 141 тыс. рублей, с одним – 159 тыс. рублей), Москва (с двумя детьми – 102 тыс. рублей, с одним – 115 тыс. рублей) и Ханты-Мансийский округ (с двумя – 93 тыс. рублей, с одним – 112 тыс. рублей), а в конце списка оказались Кабардино-Балкария (с двумя – 1 тыс. рублей, с одним – 16 тыс. рублей), Ингушетия (с двумя – 2 тыс. рублей, с одним – 18 тыс. рублей) и Чечня (с двумя – 4 тыс. рублей, с одним – 20 тыс. рублей).