Все деревья высаживались в рамках акции «Сад памяти – 2024».

Все деревья высаживались в рамках акции «Сад памяти – 2024».

В Омской области появились четыре новых сада Памяти. Деревья были высажены в честь героев Великой Отечественной войны.

Так, один из садов появился в селе Екатеринославка Шербакульского района. 60 шаровидных ив в центре села высадили сотрудники администрации поселения.

– Как сообщили в администрации, эти деревья впервые украсят Екатеринославку – прежде ивы здесь не высаживали. И это первый сад Памяти в селе. Когда нежные саженцы приживутся и окрепнут, они будут напоминать жителям о том бессмертном подвиге, что совершил наш народ, в том числе екатеринославцы, в годы Великой Отечественной войны, – рассказали в ГУ лесного хозяйства.

В Горьковском районе было высажено два сада: в общей сложности там появилось 10 тыс. сосен. В Омском районе работники лесхоза и волонтеры высадили более 2,6 тыс. сосен. Деревья появились на территории Усть-Заостровского лесничества.

В общей сложности в рамках акции «Сад памяти – 2024» по всей стране было высажено более 25 млн деревьев.