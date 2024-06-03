Омск-Информ
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·Общество

Несмотря на потепление, осадки в регионе не прекратятся.
Синоптики Обь-Иртышского УГМС предупредили жителей Омской области о надвигающейся непогоде. Несмотря на потепление, осадки в регионе не прекратятся. Сегодня днем местами по области пройдут дожди и грозы. Порывы ветра достигнут 18 м/с.
Из-за непогоды возможно возникновение различных чрезвычайных ситуаций. В подобных случаях необходимо обращаться в дежурную смену МЧС по Омской области по телефонам: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, при звонке с сотового телефона набрать 101, а также в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону 78-78-78.
·Общество

Несмотря на потепление, осадки в регионе не прекратятся.
Синоптики Обь-Иртышского УГМС предупредили жителей Омской области о надвигающейся непогоде. Несмотря на потепление, осадки в регионе не прекратятся. Сегодня днем местами по области пройдут дожди и грозы. Порывы ветра достигнут 18 м/с.
Из-за непогоды возможно возникновение различных чрезвычайных ситуаций. В подобных случаях необходимо обращаться в дежурную смену МЧС по Омской области по телефонам: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, при звонке с сотового телефона набрать 101, а также в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону 78-78-78.