Мужчина был привлечен к административной ответственности.

Мужчина был привлечен к административной ответственности.

В омскую межрайонную природоохранную прокуратуру обратились жители Муромцевского района, пожаловавшиеся на местного предпринимателя. Оказалось, что бизнесмен устроил свалку из шин, покрышек, металлических конструкций и автозапчастей на участке Артынского сельского лесничества.

– При этом лесной участок в пользование предпринимателю не предоставлялся и использовался в отсутствие правоустанавливающих документов, – рассказали в областной прокуратуре.

В результате проверки мужчину привлекли к административной ответственности по статьям за самовольное занятие лесного участка и нарушение правил санитарной безопаности в лесах. Его отшрафовали на 50 тыс. рублей.

Предприниматель оплатил штраф и после убрал весь мусор.