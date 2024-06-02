Омск-Информ
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·Общество

Сенатор от Омской области видит в этом заслугу работы команды губернатора Витиалия Хоценко.

В Москве на выставке «Россия» на ВДНХ обсудили развитие экосистемы туризма в Омской области. Доклад на такую тему представил вице-губернатор Омской области Андрей Шпиленко.

– Представленная экосистема включает в себя ряд амбициозных и стратегически важных для нашего региона проектов: строительство нового аэропорта и Северного обхода, расширение семейного парка «Вокруг света», реконструкция Театра юного зрителя и набережной, – прокомментировал доклад сенатор от Омской области Иван Евстифеев.

Представленные проекты не только делают Омскую область привлекательнее в туристическом плане, но и расширяют ее потенциал – экономический, инвестиционный и культурный. По мнению Евстифеева, это отражает многогранный подход команды губернатора Омской области Виталия Хоценко к развитию региона.

·Общество

Сенатор от Омской области видит в этом заслугу работы команды губернатора Витиалия Хоценко.

В Москве на выставке «Россия» на ВДНХ обсудили развитие экосистемы туризма в Омской области. Доклад на такую тему представил вице-губернатор Омской области Андрей Шпиленко.

– Представленная экосистема включает в себя ряд амбициозных и стратегически важных для нашего региона проектов: строительство нового аэропорта и Северного обхода, расширение семейного парка «Вокруг света», реконструкция Театра юного зрителя и набережной, – прокомментировал доклад сенатор от Омской области Иван Евстифеев.

Представленные проекты не только делают Омскую область привлекательнее в туристическом плане, но и расширяют ее потенциал – экономический, инвестиционный и культурный. По мнению Евстифеева, это отражает многогранный подход команды губернатора Омской области Виталия Хоценко к развитию региона.