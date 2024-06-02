С перерывами могут столкнуться жители некоторых районов на следующей неделе.

С перерывами могут столкнуться жители некоторых районов на следующей неделе.

На следующей неделе телезрители в ряде районов Омской области могут столкнуться с перерывами в телевещании. Об этом сообщается на сайт цифрового эфирного телевидения. Перебои связаны с профилактическими или другими плановыми работами.

С возможным отсутствием сигнала столкнутся жители Атирки, Васисса, Вольного, Ингалов, Исилькуля, Литковки, Новоцарицыно и Шербакуля. Дни и время везде разные.

– В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями, – сказали в Российской телевизионной и радиовещательной сети.

В РТРС также принесли извинения за неудобства.