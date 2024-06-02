Раньше он находился в отдельном здании, а теперь перебрался в помещении бывшего ресторана.

Раньше он находился в отдельном здании, а теперь перебрался в помещении бывшего ресторана.

В омский семейный торговый центр вернулось общественное пространство Дом культуры. Оно работало в нем раньше, но четыре года назад Дом культуры переехал в отдельное здание, находящееся рядом с «МЕГОЙ.

– Теперь будем еще больше рассказывать о культуре и современном искусстве, образовании и науке, городе и урбанистике, экологии и устойчивом развитии и продолжать делать инклюзивные проекты, – сообщили в группе Дома культуры в социальной сети «ВКонтакте».

Дом культуры расположится на месте бистро работавшей в «МЕГЕ» до 2022 года торговой сети «ИКЕА». Здесь будут проходить лекции, кинопоказы, мастер-классы и прочие активности.