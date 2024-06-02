Знаменитому ученому-океанологу было 84 года.

Знаменитому ученому-океанологу было 84 года.

В Москве скончался знаменитый советский и российский ученый-океанолог, исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров. О смерти выдающегося ученого сообщили в Государственной думе РФ, депутатом которой Чилингаров избирался в нескольких созывах.

Карьеру Чилингаров начинал слесарем на ленинградском Балтийском судостроительном заводе. В середине 60-х был инженером-гидрологом на Арктической научно-исследовательской обсерватории в Тикси. Там он Северный Ледовитый океан и океаническую атмосферу. Являлся научным сотрудником обсерватории Ленинградского арктического и антарктического института.

В 70-е был одним из руководителей высокоширотных воздушных экспедиций «Север-21», «Север-25» и «Север-26». Они обеспечивали организацию дрейфующих научно-исследовательских арктических станций. Возглавлял дрейфующую станцию «Северный полюс-19», а также антарктическую станцию «Беллинсгаузен» – во время прохождения 17-й антарктической экспедиции.

В 1985 году руководил спасением научно-исследовательского судна «Михаил Сомов», который зажало во льдах Антарктиды вблизи Берега Хобса. За мужество и героизм Чилингарову было присвоено звание «Герой Советского Союза». Эта спасательная операция легла в основу российского художественного фильма «Ледокол», вышедшего на экраны в 2016 году.

Спустя год Чилингаров принял участие в ликвидации последствий радиационной катастрофы на Чернобыльской АЭС. Еще через год неутомимый ученый возглавил поход атомного ледокола «Сибирь» к Северному полюсу, конечной точки судно достигло 25 мая.

В 1993 году был впервые избран в Госдуму. Будучи депутатом, продолжал устраивать полярные экспедиции и даже развивал арктический туризм. В 2007 году в экспедиции «Арктика-2007» Чилингаров на глубоководном аппарате «Мир-1» погрузился в Северный Ледовитый океан на глубину свыше четырех километров, и установив там титановый флаг России и капсулу, в которой содержалось послание будущим поколениям.

О причине смерти выдающегося ученого не сообщается. Соболезнования родным Артура Чилингарова уже выразил президент России Владимир Путин.