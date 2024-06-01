Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

О событии рассказал губернатор Виталий Хоценко. Мужчина проживает в Тевризе.

В Минобороны России рассказали о возвращении 75 российских защитников из украинского плена. Среди них оказался житель Омской области с позывным «Пикник». Мужчина проживает в Тевризе. О событии сообщил губернатор Виталий Хоценко.

– По возвращении обязательно поддержим. Такую задачу поставил региональному Фонду «Защитники Отечества» и главе Тевризского района Сергею Чебоксарову, – отметил Хоценко.

Сейчас омич готовится к встрече с семьей.

·Общество

О событии рассказал губернатор Виталий Хоценко. Мужчина проживает в Тевризе.

В Минобороны России рассказали о возвращении 75 российских защитников из украинского плена. Среди них оказался житель Омской области с позывным «Пикник». Мужчина проживает в Тевризе. О событии сообщил губернатор Виталий Хоценко.

– По возвращении обязательно поддержим. Такую задачу поставил региональному Фонду «Защитники Отечества» и главе Тевризского района Сергею Чебоксарову, – отметил Хоценко.

Сейчас омич готовится к встрече с семьей.