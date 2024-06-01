Омск-Информ
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·Общество

Президентские выборы региону обошлись почти в полмиллиарда рублей. По стране цифра оказалась намного больше.

Стало известно, сколько Омская область потратила на президентские выборы. Как говорится в отчете на сайте Центральной избирательной комиссии РФ, выборы обошлись региону в 477 млн рублей. Из них 415 млн рублей – расходы участковых избирательных комиссий. В целом по стране на проведение выборов потратили 28 млрд рублей.

Напомним, выборы президента в России прошли 15, 16 и 17 марта. В Омской области проголосовали более 1,25 млн жителей, явка составила 70,85 %.

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·Общество

Президентские выборы региону обошлись почти в полмиллиарда рублей. По стране цифра оказалась намного больше.

Стало известно, сколько Омская область потратила на президентские выборы. Как говорится в отчете на сайте Центральной избирательной комиссии РФ, выборы обошлись региону в 477 млн рублей. Из них 415 млн рублей – расходы участковых избирательных комиссий. В целом по стране на проведение выборов потратили 28 млрд рублей.

Напомним, выборы президента в России прошли 15, 16 и 17 марта. В Омской области проголосовали более 1,25 млн жителей, явка составила 70,85 %.

1059