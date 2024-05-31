В далеком 1998 году Татьяна Черкашина осталась без работы и решила ненадолго устроиться соцработником. Женщина уже на пенсии, но продолжает трудиться в комплексном центре.

В далеком 1998 году Татьяна Черкашина осталась без работы и решила ненадолго устроиться соцработником. Женщина уже на пенсии, но продолжает трудиться в комплексном центре.

В омском комплексном центре «Пенаты» работает семья Черкашиных – мать Татьяна и ее дочь Галина. Татьяна пришла сюда в далеком 1998 году. Думала, что работа будет временной, а оказалось – навсегда.

– Так вышло, что в «Пенаты» я пришла по воле случая. В 1998 году попала под сокращение штата на предприятии лесного хозяйства и осталась без работы с дочкой-школьницей, которую нужно было поднимать одной, – рассказывает Татьяна Черкашина. – Узнала, что в комплексный центр требуются соцработники. Думала, что моя деятельность там будет временной, а оказалось, что осталась в профессии навсегда. Так затянуло, что работаю соцработником, даже выйдя на пенсию.

По словам соцработника, самое главное в ее профессии – подобрать индивидуальный подход к каждому подопечному, помочь, пожалеть, найти новые пути решения чужих проблем, настроить на позитивное отношение к жизни.

– Подопечные ведь как дети: ранимые, обидчивые, а кто-то совсем беспомощен. Иногда, уже находясь дома, прокручиваешь ситуации, которые случились днем. Соцработник должен иметь много терпения, душевности к людям и любви к своей работе, – считает Черкашина.

С одной из своих подопечных соцработник когда-то жила по соседству, а теперь помогает ей по хозяйству, приносит продуктовые заказы и оказывает поддержку внуку хозяйки, который имеет инвалидность и тоже обслуживается в «Пенатах».

– Такого внимательного человека, как Татьяна Дмитриевна, надо еще поискать. Очень чуткая, ответственная. Я бесконечно довольна, что она у меня есть и всегда приходит на помощь, – поделилась Валентина Ивановна.

Вместе с Татьяной Черкашиной в «Пенатах» трудится и ее дочь Галина. Всего за год девушка смогла добиться уважения коллег и подопечных. Галина постоянно занимается саморазвитием и совершенствуется в профессии. Молодой специалист использует в своей работе разные виды социальной терапии, внимательно и терпеливо относится к своим подопечным, а мать делится с ней ценными советами.

– Я пришла в «Пенаты» еще студенткой. Мне нравилось совмещать работу и учебу. Познакомившись ближе с социальной работой, решила остаться. Я к своим подопечным отношусь так, как если бы это были мои бабушка или дедушка, – говорит о своем подходе Галина Черкашина. – И они мне отвечают взаимностью. А еще мне интересно учиться чему-то новому, например возрастной психологии. Все, чему меня учат мои коллеги, я стараюсь применять в работе со своими подопечными.

В свободное время девушка занимается волонтерской деятельностью – помогает приюту для бездомных животных «Омские хвостики». А еще любит спорт, изучает иностранные языки и посещает культурные мероприятия, проходящие в Омске.

Подтверждением добросовестной работы семьи Черкашиных служат почетные грамоты от комплексного центра «Пенаты» и губернатора Омской области.