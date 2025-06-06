Спикер областного парламента вручил отличившимся заслуженные награды и поблагодарил за нелегкий и благородный труд всех причастных.

Концерт с чествованием лучших сотрудников системы социальной защиты населения прошел в Концертном зале Омской филармонии накануне профессионального праздника.

Председатель регионального Заксобрания Александр Артемов поблагодарил за труд всех, кто задействован в этой сфере, и вручил заслуженные награды.

– В прошлом году исполнилось 30 лет областному парламенту. Все эти годы мы вместе с правительством работали над вопросами социальной защиты населения. Мы практически с нуля создавали нормативную базу, по которой сегодня работает вся система социальной защиты региона. Сегодня областной парламент с повышенным вниманием относится к социальной сфере, прорабатывается каждая статья бюджета. Социальный блок всегда на первом месте. Но мы знаем, что главная роль в реализации государственной социальной политики принадлежит людям. Только самые неравнодушные люди выбирают делом своей жизни эту сложную профессию, в которую приходят по велению сердца. С вашей поддержкой жители региона обретают веру в себя, получают возможность вести полноценную жизнь, – отметил Артемов.

Особые слова благодарности – ветеранам отрасли за их вклад в становление профессии и развитие системы социальной работы. Кроме того, Александр Артемов добавил, что в Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы одна важнейших неотложных задач – оказание всесторонней помощи участникам СВО и их родным.

Уточним, что в Омской области в социальной сфере занято около тринадцати тысяч человек. Две с половиной тысячи специалистов непосредственно ухаживают за детьми, пожилыми и инвалидами.

С профессиональным праздником работников социальной отрасли также поздравили почетные гости, в том числе депутаты областного парламента и представители регионального правительства.

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Омской области.