Екатерина Блохина разработала для своих подопечных ознакомительную программу «Я Vижу Rоссию».
Сотрудница Калачинского комплексного центра Екатерина Блохина разработала для своих пожилых подопечных программу «Я Vижу Rоссию» с применением VR-технологий. Теперь калачинские пенсионеры могут виртуально «посетить» разные города и увидеть их достопримечательности.
– Наши бабушки в силу возраста и особенностей здоровья за пределы района никуда не выезжают. Сетуют, что в молодости мало ездили по миру. Поэтому и родилась идея закупить виртуальные очки, которые помогут совершать экскурсии в разные уголки России, – рассказала соцработник. – В этом мне помогли коллеги нашего центра. Пользуются такими очками не только мои подопечные, но и у других соцработников.
В социальной службе района Екатерина работает 12 лет, продолжая династию Лупенцовых-Блохиных, общий стаж которой насчитывает уже более 50 лет. Свою профессию девушка выбрала, когда была еще совсем юной.
– Моя семья стояла у истоков зарождения социальной службы. В комплексном центре работали моя мама, две тети и свекровь, – говорит Екатерина. – Мама часто брала меня с собой, я с детства видела, как оказывается помощь людям. Когда выросла и стала соцработником, в полной мере испытала всю значимость и сложность нашей профессии. Надо быть не просто отзывчивым и честным человеком, но и очень трудолюбивым. На моем попечении 9 пенсионеров, в том числе инвалидов. Мне нравится помогать, решать их проблемы, делиться с ними новостями и хорошим настроением.
По словам коллег, Екатерина Блохина человек обязательный и мобильный, участвующий во многих социальных акциях и проектах комплексного центра. Девушка является агроволонтером проекта «Вишневый сад». Для своих подопечных она посадила сортовые саженцы вишни, яблони, жимолости. На их огородах также проводит садовые сезонные работы.
Агроволонтерский опыт пригодился и для участия Блохиной в проекте «Агроадрес для сирот войны». Своей пожилой клиентке социальный работник помогла посадить морковь, огурцы и томаты.