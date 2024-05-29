Екатерина Блохина разработала для своих подопечных ознакомительную программу «Я Vижу Rоссию».

Екатерина Блохина разработала для своих подопечных ознакомительную программу «Я Vижу Rоссию».

Сотрудница Калачинского комплексного центра Екатерина Блохина разработала для своих пожилых подопечных программу «Я Vижу Rоссию» с применением VR-технологий. Теперь калачинские пенсионеры могут виртуально «посетить» разные города и увидеть их достопримечательности.

– Наши бабушки в силу возраста и особенностей здоровья за пределы района никуда не выезжают. Сетуют, что в молодости мало ездили по миру. Поэтому и родилась идея закупить виртуальные очки, которые помогут совершать экскурсии в разные уголки России, – рассказала соцработник. – В этом мне помогли коллеги нашего центра. Пользуются такими очками не только мои подопечные, но и у других соцработников.

В социальной службе района Екатерина работает 12 лет, продолжая династию Лупенцовых-Блохиных, общий стаж которой насчитывает уже более 50 лет. Свою профессию девушка выбрала, когда была еще совсем юной.

– Моя семья стояла у истоков зарождения социальной службы. В комплексном центре работали моя мама, две тети и свекровь, – говорит Екатерина. – Мама часто брала меня с собой, я с детства видела, как оказывается помощь людям. Когда выросла и стала соцработником, в полной мере испытала всю значимость и сложность нашей профессии. Надо быть не просто отзывчивым и честным человеком, но и очень трудолюбивым. На моем попечении 9 пенсионеров, в том числе инвалидов. Мне нравится помогать, решать их проблемы, делиться с ними новостями и хорошим настроением.

По словам коллег, Екатерина Блохина человек обязательный и мобильный, участвующий во многих социальных акциях и проектах комплексного центра. Девушка является агроволонтером проекта «Вишневый сад». Для своих подопечных она посадила сортовые саженцы вишни, яблони, жимолости. На их огородах также проводит садовые сезонные работы.

Агроволонтерский опыт пригодился и для участия Блохиной в проекте «Агроадрес для сирот войны». Своей пожилой клиентке социальный работник помогла посадить морковь, огурцы и томаты.