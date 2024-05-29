Все подопечные социальных учреждений из зоны подтопления обеспечены лекарствами, продуктами питания и средствами первой необходимости.

Все подопечные социальных учреждений из зоны подтопления обеспечены лекарствами, продуктами питания и средствами первой необходимости.

Социальные работники наряду с представителями оперативных служб региона активно помогают пострадавшим от паводка на севере Омской области. Как сообщили в региональном Минтруде, сотрудники комплексных центров, находящихся в зоне подтопления, информируют получателей социальных услуг – пожилых людей, инвалидов, многодетных, участников СВО и членов их семей – о порядке получения финансовой помощи. Все подопечные соцработников обеспечены лекарствами, продуктами питания и средствами первой необходимости.

Специалисты регулярно посещают пункты временного размещения граждан, оказывают психологическую помощь пострадавшим от паводка, проводят подворовые обходы, постоянно интересуются, какая помощь нужна людям, и отрабатывают все заявки.

На базе комплексного центра Усть-Ишимского района был открыт пункт приема гуманитарной помощи. Сотрудники учреждения собрали гумпомощь для пострадавших земляков.

– Жители Омской области и других регионов, предприниматели объединились в сборе гуманитарной помощи для наших земляков, пострадавших от паводка. Благодаря их активному участию в ближайшие дни направим посылки в семью, воспитывающую ребенка-инвалида в поселке Малая Бича, и семью участника СВО, – говорит руководитель комплексного центра Усть-Ишимского района Юлия Дубовицкая. – В груз вошли продукты питания, средства личной гигиены и предметы первой необходимости.

Добавим, что операторы регионального колл-центра 122 продолжают круглосуточный прием обращений от жителей по вопросам, связанным с паводковой ситуацией.