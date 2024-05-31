Омск-Информ
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·Общество

В честь Дня защиты детей на медиафасаде появятся изображения воздушных шаров и детских ладошек.
Завтра, 1 июня, омскую телебашню украсит праздничная подсветка. Как сообщает пресс-служба Омского радиотелевизионного передающего центра, подсветка будет работать с 22:00 до 01:00.
Медиафасад телебашни украсят воздушными шарами, изображениями детских ладошек на фоне неба. Также появится бегущая строка «1 июня – День защиты детей».
Ранее праздничную подсветку телебашни включали 9 мая.
·Общество

В честь Дня защиты детей на медиафасаде появятся изображения воздушных шаров и детских ладошек.
Завтра, 1 июня, омскую телебашню украсит праздничная подсветка. Как сообщает пресс-служба Омского радиотелевизионного передающего центра, подсветка будет работать с 22:00 до 01:00.
Медиафасад телебашни украсят воздушными шарами, изображениями детских ладошек на фоне неба. Также появится бегущая строка «1 июня – День защиты детей».
Ранее праздничную подсветку телебашни включали 9 мая.