Омск-Информ
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·Общество

В честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне на медиафасаде появятся праздничные надписи.

Сегодня, 8 мая, с с 21:30 до 24:00, и завтра, в День Победы, с 21:30 до 04:00, на омской телебашне включат праздничную подсветку в честь 79-летия Победы.

На медиафасаде телебашни появится бегущая строка «9 Мая – День Победы!», «1941–1945», «Никто не забыт, ничто не забыто!», «Вечная память героям!». Кроме того, будут продемонстрированы боевые награды времен Великой Отечественной войны, георгиевская лента, гвоздики и салют. Подсветку наверху башни стилизуют под Вечный огонь.

·Общество

В честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне на медиафасаде появятся праздничные надписи.

Сегодня, 8 мая, с с 21:30 до 24:00, и завтра, в День Победы, с 21:30 до 04:00, на омской телебашне включат праздничную подсветку в честь 79-летия Победы.

На медиафасаде телебашни появится бегущая строка «9 Мая – День Победы!», «1941–1945», «Никто не забыт, ничто не забыто!», «Вечная память героям!». Кроме того, будут продемонстрированы боевые награды времен Великой Отечественной войны, георгиевская лента, гвоздики и салют. Подсветку наверху башни стилизуют под Вечный огонь.