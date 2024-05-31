Такая возможность любителям этого напитка представится на специальном фестивале, посвященному вину (18+). Он будет длиться почти весь июнь.

Такая возможность любителям этого напитка представится на специальном фестивале, посвященному вину (18+). Он будет длиться почти весь июнь.

В следующие выходные в Омске стартует Фестиваль русского вина (18+), сообщает телеграм-канал «Омск-путеводитель». У омичей появится возможность попробовать вина из разных регионов России, в том числе из тех, которые в массовом сознании не ассоциируются с производством этого напитка.

Дегустации будут проходить по воскресеньям в одном из омских заведений. 9 июня можно будет попробовать семь российских игристых вин и легкие закуски к ним. 16 июня гостей ожидает семерка вин с Кубани, которую ассоциируют с семью чудесами света. 23 июня пройдет презентация вин из тех самых неожиданных частей страны: Северной Осетии, Нижней Волги, Пятигорска, хутора Арпачин в Ростовской области и других. 30 июня посетителям предложат шесть бокалов повседневных российских вин, произведенных в Дагестане, Краснодарском крае и микровинодельях Крыма.

Отмечается, что на дегустации нужно записываться предварительно.