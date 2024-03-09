Омский ретейлер Виктор Шкуренко заявил, что этот вид напитков подрастет в цене минимум на 100 рублей. Точные прогнозы сделать сложно.

Омский ретейлер Виктор Шкуренко заявил, что этот вид напитков подрастет в цене минимум на 100 рублей. Точные прогнозы сделать сложно.

В среде сомелье обсуждается перспектива существенного подорожания вин в России. Сообщается, что дешевых сортов этого алкоголя может не остаться. Причина в том, что с 1 мая нынешнего года в стране втрое поднимется стоимость акцизов на вина: на тихие сорта с 34 до 108 рублей, а на игристые – с 45 до 141 рубля.

Известный омский ретейлер и дистрибьютор, глава ТД «Шкуренко» Виктор Шкуренко прокомментировал ситуацию по просьбе «Омск-информа».

– Подорожание вина связано с повышением акцизов. Минимум на 100 рублей поднимутся цены на этот напиток. Вряд ли стоимость вин достигнет космических размеров, – утверждает Шкуренко.

По словам бизнесмена, пока трудно прогнозировать, насколько реально вырастут цены на этот алкоголь.